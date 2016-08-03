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11-08-2016, 21:06
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№30 август 2016 г.
Все статьи
11-08-2016, 17:37
Требуем честных выборов!
Столичные коммунисты выступили в защиту Сергея Обухова и Вадима Соловьёва. 4 августа у здания Центральной избирательной комиссии, а затем у здания Администрации президента состоялись акции протеста против отказа в регистрации
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:36
В Москве был задержан кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов
5 августа в Москве был задержан кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ Денис Парфенов.
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:35
Поездка Г.А. Зюганова в Орел
На прошлой неделе состоялся рабочий визит Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в город Орел. 3 августа на границе Орловской области лидера коммунистов встретили губернатор Орловщины, коммунист В.В. Потомский и первый секретарь обкома
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:33
Жителей Коньково обманули. Точечная застройка продолжается
Ни для кого не секрет, что, несмотря на многократные заявления высокопоставленных чиновников, точечная уплотнительная застройка идёт в Москве полным ходом!
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:31
Бибирево. Встреча с жителями
3 августа состоялись три встречи депутата Мосгордумы фракции КПРФ Николая Зубрилина и кандидата в депутаты Госдумы, секретаря МГК КПРФ Дениса Парфёнова с населением района Бибирево.
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:29
Конфликт на улице Кравченко
В Москве никого не удивишь незаконными и наглыми действиями застройщиков. Наверное, нет в столице района, где бы ни наблюдался конфликт интересов жителей и тех, кто решил использовать якобы свободную землю в целях наживы. Одна из
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:27
Строить в зоне санитарной охраны?
27 июля в Общественной палате Российской Федерации прошли слушания, продиктованные угрозой экологической катастрофы вследствие застройки таких природных территорий, как Рублёво-Успенское, Рублёво-Архангельское и Ильинское-Усово. В
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:25
Когда нация становится жертвой
Если придерживаться классификации войн с точки зрения смены общественных формаций и используемых технологий, в настоящее время мы вступили в эпоху войн седьмого поколения – информационно-сетевых. Они явились следствием следующих
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:23
Эх, брат, в спальный град превратили Зеленоград
Микроэлектроника сегодня, пожалуй, самая динамично развивающиеся в мире отрасль науки и техники. Если заглянуть вглубь истории, то окажется, что как всегда первыми в мире ее фундамент заложили в России академики Ломоносов и Рихман.
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 17:21
Семнадцать витков «Орла»
55 лет прошло с тех дней, когда Герман Степанович Титов на корабле « Восток-2» вслед за Юрием Алексеевичем Гагариным совершил космический полёт. 6-7 августа 1961 года он сделал 17 оборотов вокруг земного шара. Герман Титов провёл
№30 август 2016 г.
11-08-2016, 16:24
Кроссворд
КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА
№30 август 2016 г.
3-08-2016, 10:34
Г.А. ЗЮГАНОВ: Нужен честный диалог!
29 июля Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провел в Москве брифинг. В мероприятии также приняли участие Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума ЦК КПРФ,
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:32
«Длинные ковши СТОП»!
28 июня 2016 года Правительство Москвы определило к сносу во внесудебном порядке 107 торговых и иных социально значимых построек, расположенных в различных административных округах города Москвы. Несмотря на многочисленные протесты
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:27
«Капитализму — нет! Социализму — да!»
Вместе – мы сила. Вместе – мы победим! Общероссийская акция «Антикапитализм», посвященная борьбе за права молодежи, ежегодно проводится во всех крупных городах России и собирает тысячи молодых людей. На этот раз в Москве местом сбора
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:24
Социальное и экономическое развитие села как залог продовольственной безопасности и независимости страны
26 июля на базе народного предприятия «Звениговское» Республики Марий Эл состоялся Всероссийский Совет работников агропромышленного комплекса. В мероприятии принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. На площади Г.А. Зюганова и
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:20
ВОССТАНОВИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ!
Обращение участников Всероссийского совета работников агропромышленного комплекса. Наши предки всегда были хозяевами на своей земле. Земля-Кормилица была для них наивысшей ценностью. Их основным стремлением было сохранить и
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:19
Закон о Детях войны
У властей есть все ресурсы и возможности для его принятия! 20 июля депутат Госдумы фракции КПРФ Владимир Родин посетил пансионат для ветеранов труда № 6 для вручения в торжественной обстановке 97 удостоверений «Дети войны» пожилым
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:15
Вместо лечения – они читают лекции
Депутаты-врачи вместо того, чтобы находиться на своих рабочих местах и лечить больных, читают лекции водителям общественного транспорта о Первой мировой войне! За бюджетные деньги господа из «Единой России» принудительно доставляют
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:14
Памяти Ираиды Ивановны Чикиной
15 июля 2016 ушла из жизни Ираида Ивановна Чикина, участница Великой Отечественной войны, связист, приборостроитель, коммунист, патриот.
28-29 август 2016 г.
3-08-2016, 10:12
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 апреля 2016 г. N 10-П
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 169, ЧАСТЕЙ 4 И 7 СТАТЬИ 170 И ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 179 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ГРУПП ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
28-29 август 2016 г.
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