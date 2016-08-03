Электронное обозрение газеты МГК КПРФ
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Требуем честных выборов!

Столичные коммунисты выступили в защиту Сергея Обухова и Вадима Соловьёва. 4 августа у здания Центральной избирательной комиссии, а затем у здания Администрации президента состоялись акции протеста против отказа в регистрации

Поездка Г.А. Зюганова в Орел

На прошлой неделе состоялся рабочий визит Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в город Орел. 3 августа на границе Орловской области лидера коммунистов встретили губернатор Орловщины, коммунист В.В. Потомский и первый секретарь обкома

Конфликт на улице Кравченко

В Москве никого не удивишь незаконными и наглыми действиями застройщиков. Наверное, нет в столице района, где бы ни наблюдался конфликт интересов жителей и тех, кто решил использовать якобы свободную землю в целях наживы. Одна из

Строить в зоне санитарной охраны?

27 июля в Общественной палате Российской Федерации прошли слушания, продиктованные угрозой экологической катастрофы вследствие застройки таких природных территорий, как Рублёво-Успенское, Рублёво-Архангельское и Ильинское-Усово. В

Когда нация становится жертвой

Если придерживаться классификации войн с точки зрения смены общественных формаций и используемых технологий, в настоящее время мы вступили в эпоху войн седьмого поколения – информационно-сетевых. Они явились следствием следующих

Эх, брат, в спальный град превратили Зеленоград

Микроэлектроника сегодня, пожалуй, самая динамично развивающиеся в мире отрасль науки и техники. Если заглянуть вглубь истории, то окажется, что как всегда первыми в мире ее фундамент заложили в России академики Ломоносов и Рихман.

Семнадцать витков «Орла»

55 лет прошло с тех дней, когда Герман Степанович Титов на корабле « Восток-2» вслед за Юрием Алексеевичем Гагариным совершил космический полёт. 6-7 августа 1961 года он сделал 17 оборотов вокруг земного шара. Герман Титов провёл

Г.А. ЗЮГАНОВ: Нужен честный диалог!

29 июля Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провел в Москве брифинг. В мероприятии также приняли участие Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума ЦК КПРФ,

«Длинные ковши СТОП»!

28 июня 2016 года Правительство Москвы определило к сносу во внесудебном порядке 107 торговых и иных социально значимых построек, расположенных в различных административных округах города Москвы. Несмотря на многочисленные протесты

«Капитализму — нет! Социализму — да!»

Вместе – мы сила. Вместе – мы победим! Общероссийская акция «Антикапитализм», посвященная борьбе за права молодежи, ежегодно проводится во всех крупных городах России и собирает тысячи молодых людей. На этот раз в Москве местом сбора

Социальное и экономическое развитие села как залог продовольственной безопасности и независимости страны

26 июля на базе народного предприятия «Звениговское» Республики Марий Эл состоялся Всероссийский Совет работников агропромышленного комплекса. В мероприятии принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. На площади Г.А. Зюганова и

ВОССТАНОВИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ!

Обращение участников Всероссийского совета работников агропромышленного комплекса. Наши предки всегда были хозяевами на своей земле. Земля-Кормилица была для них наивысшей ценностью. Их основным стремлением было сохранить и

Закон о Детях войны

У властей есть все ресурсы и возможности для его принятия! 20 июля депутат Госдумы фракции КПРФ Владимир Родин посетил пансионат для ветеранов труда № 6 для вручения в торжественной обстановке 97 удостоверений «Дети войны» пожилым

Вместо лечения – они читают лекции

Депутаты-врачи вместо того, чтобы находиться на своих рабочих местах и лечить больных, читают лекции водителям общественного транспорта о Первой мировой войне! За бюджетные деньги господа из «Единой России» принудительно доставляют

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 апреля 2016 г. N 10-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 169, ЧАСТЕЙ 4 И 7 СТАТЬИ 170 И ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 179 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ГРУПП ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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