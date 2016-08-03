Вместо лечения – они читают лекции

Депутаты-врачи вместо того, чтобы находиться на своих рабочих местах и лечить больных, читают лекции водителям общественного транспорта о Первой мировой войне!

За бюджетные деньги господа из «Единой России» принудительно доставляют водителей ГУП «Мосгортранс» на «Цветной бульвар» для промывания мозгов.

В преддверие выборов в Госдуму избиратели, которые следят за политической ситуацией в государстве и не безразличны к судьбе Отечества, столкнутся с целым букетом новых политтехнологий.

Создание партий-обманок, затуманивание пространными речами и сколачивание «фона» для быстрых побед уже привычные для обывателя вещи.

Мы хотим обратить внимание на, казалось бы, распространённый, но представший в новом ракурсе административный произвол. Инициативная группа работников «Мосгортранс» получила сообщение о том, что водителей из автобусных парков возят со всех концов Москвы в помещение на «Цветном бульваре» на встречи с депутатами Мосгордумы из партии «Единая Россия». Непонятно, для чего присылают депутатов-врачей, которые, вместо того, чтобы находиться на своих рабочих местах и лечить больных, читают лекции.

Они рассказывают о Первой мировой войне, экономическом кризисе в Европе, - о чём угодно, только не о том, почему мы стали жить значительно хуже. А нас, транспортников, волнует вопрос: почему транспорт не выходит вовремя с ремонта; мы хотели бы услышать о том, как решаются проблемы с качеством запчастей, прозрачностью финансовых отчетов и своевременностью закупок нового подвижного состава.

Но все речи «единоросов» обрисовывают дальние дали, до которых нет дела простым рабочим. Трудящихся интересует, смогут ли они завтра накормить своих детей, смогут ли нормально жить сами, когда наступит конец коррупции и очковтирательству.

Вместо этого они получают слова о «процентах какого-то роста», выражаемых сложными терминами, и уверения, что эти доли процентов якобы «очень сильно влияют на нашу жизнь».

Что до вопросов, то здесь всё просто. Депутаты отвечают быстренько на два из них и, чувствуя напряжённость в зале, заявляют: «Очень жаль, что выделено так мало времени, и встреча заканчивается».

Таким образом, «Единая Россия» уже настолько не сомневается в своей победе, что даже не утруждает себя ложью или трудом составлять программу и писать к ней аргументацию.

Если Россия - правовое государство, как говорит президент, то пусть такую же возможность встреч с предприятиями дадут всем партиям, пусть демократия станет демократией для всех, а не только для правящей партии и её приближённой «элиты».

Инициативная группа работников ГУП «Мосгортранс»