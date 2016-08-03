«Капитализму — нет! Социализму — да!»

Вместе – мы сила.

Вместе – мы победим!

Общероссийская акция «Антикапитализм», посвященная борьбе за права молодежи, ежегодно проводится во всех крупных городах России и собирает тысячи молодых людей. На этот раз в Москве местом сбора всех неравнодушных граждан стала площадь Краснопресненской заставы у Памятника Героям революции 1905—1907 гг. Среди пришедших на «Антикап – 2016» были представители Всероссийской организации «Дети войны», Всероссийского женского союза «Надежда России», сторонники партии, представители профсоюзов и трудовых коллективов. Их всех объединяет одно желание: видеть нашу страну без нищеты и безработицы, без олигархов и без единоличного правления партии власти в лице «Единой России».

В своем обращении к присутствующим лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил не только о цене, что платит Россия, находясь под гнетом капитализма, но и о предстоящих выборах в Госдуму.

«За прошлый год капитал увеличил свои прибыли на 42%. Кризис ощутили крестьяне, рабочие, пенсионеры. Так в чем цена предстоящего выбора? Если бы пять лет назад «Единая Россия», которая сумела собрать и сколотить свою фракцию, не получила большинства, мы бы не корчились сегодня в этих муках. Не было бы бандеровской власти на Украине, натовцы бы не проводили учения на наших границах, у нас каждый молодой человек имел бы возможность бесплатно учиться, получать высшее образование и иметь гарантированное первое рабочее место.

К слову сказать, еще в 2012 году темпы ВВП были 3,4%. За четыре года они рухнули до минус 3%. Если хотя бы 3 процента роста экономики удержали, у нас было бы дополнительно произведено продукции на 88 трлн. рублей. Это в бюджет попало бы 35 трлн рублей. Это два нынешних бюджета. Тогда бы не росли цены. Богател бы народ, а не богачи.

Сегодня мы предлагаем свою программу обновленного социализма. Она принята нашей командой. Мы с этой программой идем на выборы», - подчеркнул Зюганов.

В рамках акции выступили представители больших групп москвичей, пострадавших в той или иной степени от городских чиновников, градостроителей и произвола властей.

Депутат Госдумы фракции КПРФ Владимир Родин отметил, что все выступающие относятся к неравнодушным гражданам нашей страны, что они попали под условия капиталистического хаоса, но прилагают все усилия, чтобы противостоять чиновникам.

«Они пришли, чтобы поделиться своими чаяниями, чтобы рассказать о своей борьбе и противостоянии чиновничеству Москвы. Например, мы неоднократно говорили о том, что уже трижды закон о «детях войны» выносился нашей фракцией на рассмотрение Госдумой, но отвергался партией власти под предлогом, что нет денег. Но на бессмысленную перекладку бордюров в Москве выделено денег - обратите внимание - 200 млрд., тогда как на «детей войны» надо на всю страну 140 млрд. Так справедливо это или нет?

Сейчас в Москве более 250 точек, где москвичи борются с беспределом и язвами капитализма, что дали о себе знать. Появилось вновь 30 тысяч обманутых дольщиков. Кто во главе этого стоит? Руководитель СУ-155 , а где он сейчас работает? Он депутат Мосгордумы от партии «Единая Россия». Более того, вновь появились обманутые вкладчики, люди, положившие свои средства в банки по уговорам государства, и всё доходит до того, что люди по несколько месяцев не могут получить обратно свои средства и вынуждены обращаться за помощью к нам во фракцию. Еще одна проблема – трудовые коллективы. Невыплаты и задержки зарплаты, ликвидация целых подразделений предприятий и научных институтов – целый букет нарушений законодательства», - отметил Владимир Родин.

В свою очередь Александр Тимченко, кандидат в депутаты Госдумы, руководитель движения «Содействие», рассказал о том, что происходит сейчас в парке «Кусково». «Уже больше месяца жители Вишняков борются за этот парк. Мы постоянно слышим враньё с телеэкранов и радиоприемников, что есть документы, разрешительные справки и заключения всевозможных экспертиз на вырубку старинного парка. Но я хочу сказать, это не соответствует действительности. 22 июня, в трагическую для нашего народа дату, рано утром, началась вырубка кусковского лесопарка: вековые дубы, липы размером в два обхвата были срублены. Многие говорят, что ничего нельзя сделать, что невозможно сопротивляться. Я вам скажу: можно и нужно сопротивляться. Жители встали на защиту парка, и сейчас действуют три круглосуточных лагеря по его охране. Генпрокуратура дала согласие о возбуждении уголовного дела, есть распоряжение, что необходимо срочно приостанавливать вырубку, ибо даже нам предъявляют разрешительные документы с кадастровыми номерами, но таких кадастровых номеров не существует в природе. Они – вымышленные. Скажите, нравится ли вам та политика Правительства Москвы в области градостроительства? До каких пор власть не будет спрашивать жителей, не будет советоваться с ними? Нужно ли через Вишняки прокладывать хорду, которая не должна, согласно Генплану Москвы, там проходить? Я еще раз призываю вас бороться за справедливость, за правду, за победу!»

Далее была поднята тема точечной застройки по улице Профсоюзная, дом 128. Представитель инициативной группы граждан Дмитрий Клочков рассказал о строительстве там гостиницы:

«Я живу в районе Теплый стан порядка 15 лет и не припомню такого наплевательского отношения к людям. С февраля началась история, когда приехали порядка 40-50 людей плотного телосложения в масках, не обращая внимания на протест местных жителей, оградили площадку общего пользования, которая принадлежит жильцам, – там и сквер и дорога. Пятно этой застройки чудовищное: на 12 сотках планируется построить 18-этажную гостиницу, первоначальный проект был рассмотрен даже с вертолетной площадкой, и это в спальном районе! Кроме того, по документам там проходит техническая зона ЛЭП, а следовательно, какие-либо работы там производить нельзя. Однако на все вопросы жителей чиновники отвечают одной стандартной отпиской.

Мы хотим не только, чтобы эта стройка была остановлена, но и чтобы компетентные органы произвели соответствующую проверку, и виновные в вопиющем правонарушении понесли наказание».

Продолжила тему еще одна местная жительница с Профсоюзной улицы Алла Морозова.

«Вся жизнь у нас сейчас брошена на борьбу, и я призываю, боритесь и вы в своих районах. Вместе мы сила. Вместе – мы победим!», - сказала она.

Геннадий Рыбалко, пострадавший вкладчик «Кроссинвестбанка», рассказал, что относится к той небольшой категории сограждан, которая умудряется откладывать небольшую часть своей зарплаты, регулярно относить ее в банк, считая, что своими действиями поддерживает государство.

«Я ведь не копил доллары или евро и не положил их под матрас, а доверил их нашей банковской системе, и что же я, как и тысячи других вкладчиков, получил в ответ на добросовестные действия?

В марте - апреле более 7 тысяч добросовестных вкладчиков получили отказ в выплатах, при этом сотрудники Центробанка заявили, что не считают проблему системной, ибо выявлено таких случаев всего 11, но для нас это не всего, а целых! Ведь речь идет о 8 тысячах людей. После отзыва лицензии вкладчики не находят себя в банковских реестрах. В нашей жизни мы уже привыкли к тому, что банкиры часто становятся мошенниками, но сейчас мы имеем качественно другую ситуацию. Закон произвольно, по-своему трактуют государственные корпорации, Центральный Банк не достаточно эффективно осуществляет контролирующие функции относительно коммерческих банков. Кроме того, оказывается, что у банков прослеживается огромная дыра в балансе, и поэтому они добрались до вкладов населения, а это означает, что вкладчики рискуют остаться ни с чем.

Мы были вынуждены бороться и объединяться, обращались и в СМИ, и в Генпрокуратуру, собирали подписи и стихийные собрания, стучались во все двери. Многие депутаты, к которым мы обращались, отмахивались от нас, как от назойливых мух.

Самую большую поддержку оказали нам представители КПРФ и лично депутат Госдумы Владимир Родин. Именно им было получено разрешение провести 9 июня митинг обманутых вкладчиков. Именно испугавшись этого митинга, власти руководства Агентства по страхованию сделали все, чтобы там было отрапортовано, что они приняли шаги по исправлению ситуации. Да, так и было, и все это благодаря коммунистам! Это говорит о том, что можно изменить ситуацию, выйдя на улицу!»

Юрий Дашков, водитель трамвая, председатель профсоюза работников общественного транспорта поднял тему социальной политики государства.

«Недавно с экранов ТВ премьер-министр РФ заявил: в стране денег нет, но вы держитесь и хорошего вам дня. У меня вопрос: как у меня, да и у всех нас, день может быть хорошим, если нет денег? Разве мы можем позволить купить себе необходимые вещи, продукты, позволить отдых с семьей или сводить детей в зоопарк, в культурные центры? Вместо того чтобы искать эти деньги, они строят нам бордюры, меняют по десять раз в год асфальт, кладут вместо него дорогостоящую плитку. Я призываю всех вас 18 сентября проголосовать за единственную партию трудового народа, которая никогда не врет и всегда выполняет свои обещания!

По капитализму – автопробегом!

24 июля в Москве при участии МГК КПРФ прошел автопробег в рамках общероссийской акции «Антикапитализм — 2016».

В мероприятии приняли участие: депутат Госдумы фракции КПРФ Владимир Родин, возглавивший колонну автопробега, главный редактор газеты «Правда Москвы» Юлия Михайлова, лидер московских комсомольцев Владимир Обуховский, член ЦК КПРФ Татьяна Десятова, первый секретарь партийного комитета Кунцевского МО Раиса Суслина, комсомольцы и партийный актив.

В двухчасовом автопробеге по территории Западного округа Москвы участвовали автомобили, украшенные флагами КПРФ и красочными наклейками – лозунгами, направленными против капиталистической системы: «В СССР безработицы не было, а уверенность в будущем была», «Доступное жилье – молодым семьям», «Мы все – рабы транснациональных компаний и олигархов», «Цены – под контроль народа», «Банки – под контроль государства».

Автопробег стартовал с площадки Ельнинcкой улицы и закончился перед главным зданием МГУ.

В ходе красочного движения красной колонны по улицам Москвы встречные водители и пешеходы останавливались, чтобы рассмотреть и прочитать лозунги, сигналили в знак приветствия, фотографировали автомобили с флагами КПРФ.