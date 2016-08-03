Г.А. ЗЮГАНОВ: Нужен честный диалог!

29 июля Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провел в Москве брифинг. В мероприятии также приняли участие Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме А.Е. Клычков.

Г.А. Зюганов: Выборы превращаются в грязную кухню, от которой так мерзко пахнет.

«Когда мы встречались у Президента, я сказал ему, что мы видим главную задачу в ходе этой выборной кампании, прежде всего в том, чтобы представить свою команду (у нас сильная, опытная команда) и программу вывода страны из кризиса. Мы ставим также перед собой задачу закрепить позитив, который был наработан нами в законодательном плане. И одновременно мы ставим задачу по преодолению негативных последствий кризиса», –рассказал лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

«Нас крайне беспокоит то, что не выполняется на местах установка Президента, высказанная им в послании и на встрече здесь, в стенах Государственной Думы, что на выборах должно быть соперничество команд, программ, и они должны носить характер, которому граждане будут доверять. Но у нас сплошь и рядом проявляются отголоски лихих 90-х в отвратительном исполнении местных властей, которые наплевали на установки и Президента Путина, и на заявления руководителя ЦИК Памфиловой. Мы крайне обеспокоены тем, что это не находит осуждения и расследования ни в правоохранительных органах, ни в этическом плане. Мы считаем, что это совершенно недопустимо», - заявил лидер российских коммунистов.

«Социальный раскол в обществе нарастает. Две третьих страны еле сводит концы с концами. Уже 40 процентов граждан не могут себя толком прокормить, обуть и одеть. Это официальная статистика последнего опроса. Одновременно усиливаются реваншистские настроения среди русофобов и антисоветчиков, которые в 90-е годы раздавили государственность нашей страны и распродали собственность тысячелетнего государства за бесценок. Мы не можем допустить повторения такой практики!» - считает Г.А. Зюганов.

«Но чтобы этого не допустить, нужен честный диалог на выборах, нужно соперничество команд и нужно всем энергично бороться с фальсификациями, которые сейчас становятся абсолютно нетерпимыми», – полагает лидер КПРФ.

«Хочу сделать официальное заявление, - продолжил он. - Я всерьез воспринял обращение Президента к исполнительной власти, что мы должны организовать проведение выборов строго по закону. Таких выборов, чтобы граждане им доверяли. Потому что, если будут выборы, которым граждане не будут доверять, это пахнет хуже, чем киевский майдан».

«Мне кажется, что любая нормальная власть, которая допустит развитие таких событий в ходе выборов, не заслуживает никакого доверия. Это не власть. Это те, кто организует провокации и не выполняет прямые установки президента», - считает Геннадий Андреевич.

«Что означает в Краснодаре снятие секретаря ЦК, депутата с большим стажем и опытом Обухова Сергея Павловича? Это произвол, который чинит местная власть под прикрытием администрации. То ли мэрии, то ли губернатора, то ли еще кого. Мы рассматриваем это как «политическую кущевку». Мы с этим никогда не согласимся!» – твердо заявил лидер российских коммунистов.

«Ненормальность ситуации еще в следующем. Создали партии-сателлиты. Абсолютно придуманные, типа «Коммунисты России». Структур нет, членской базы нет, финансов нет, юристов нет, профессиональных, знающих людей нет. Но все регистрируются. Все сдают вовремя. Все идут на губернаторские выборы. Своих депутатов нет, но набрали подписи. Администрация бегает и собирает им подписи. Преступно, нахально, мерзко, противно и унизительно для всех депутатов. Приходят к депутатам и требуют подписаться. А не подпишешься - получишь. Подумайте, какое разложение идет! Оказывается, что у них все подогнано и правильно», - с возмущением сказал Геннадий Андреевич.

«Но так дело дойдет до больших неприятностей. Поэтому мы еще раз обращаемся к администрации Президента, к ЦИКу, чтобы навели элементарный порядок. В противном случае у граждан остается один способ защитить свое право на честные выборы — на улице», - предостерег Г.А. Зюганов.

«Мы предлагаем диалог. Мы предлагаем соперничество команд и программ. У нас есть, кому провести очень эффективно выборную кампанию. Если вы боитесь такого диалога, тогда это ваш вопрос. А мы предлагаем вам открытые дебаты по всем главным проблемным темам», – подчеркнул Г.А. Зюганов.

И.И. Мельников: Бюрократизация выборов приобрела колоссальные масштабы.

«Я хочу отметить колоссальную бюрократизацию выборного процесса. Мы сейчас больше вынуждены думать не о работе с избирателями, встречах с ними, и о том, чтобы выслушать их наказы и донести до них нашу программу. Много времени уходит на соблюдение многочисленных правил и ограничений, которые существуют во время этой избирательной кампании», - отметил Иван Иванович.

«Вначале учителей заставили заниматься бумажной бюрократией. В год учителя готовят 300 отчетов по 13 тысячам показателей. Потом ученых, вместо того, чтобы они занимались наукой, заставили писать многочисленные отчеты для ФАНО. После этого заставили врачей заниматься ненужной бюрократией, вместо того, чтобы лечить людей. Вот теперь заставили политиков заниматься ненужной бюрократией, вместо того, чтобы заниматься общением с гражданами», - продолжил он.

«Вот такая предвыборная бюрократия приводит к тому, что субъективизм все больше играет роль. В каких-то моментах кому-то можно что-то не заметить, а кому-то, напротив, на любую мелочь указать и по этой мелочи принять решение. Мы считаем, что с этой выборной бюрократией во время выборного процесса надо категорически бороться», - заявил Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.

«Какие-то ситуации мы отобьем, потому что это абсолютно надуманные ситуации. Как мы воспринимаем нормальный выборный процесс? Как он проходит в большинстве стран? Сдали документы. У нас их приняли. Заверили ваши документы. Обнаружили в документах какие-то недочеты. Скажите, что у нас есть какие-то недочеты. Вот вам 3-4 дня, чтобы исправить эти недочеты. Когда исправите, мы вас зарегистрируем», - продолжил он.

«Они создают такую ситуацию, что только отмечают недочеты. Но на исправление этих недочетов времени уже нет. А потом по результатам этих недочетов снимают кандидатов. Но разве это нормальная ситуация?! Бюрократизация процесса выборов и на этапе регистрации, и на этапе агитации приобрела колоссальные масштабы. Вместо того, чтобы думать о работе, приходится думать о том, чтобы там какие-то буковки правильно расставить, чтобы не было претензий и не сняли кандидата с выборной гонки», - с возмущением отметил Иван Иванович.

А.Е. Клычков: Мы начинаем скатываться в лихие 90-е годы.

«Мы начинаем скатываться в лихие 90-е годы, - отметил член Президиума ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, профессиональный юрист А.Е. Клычков. - Уже есть факты физического воздействия на наших кандидатов в Москве, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО)».

«Я предлагаю приехать на встречи наших кандидатов с избирателями в район Люблино. Каждая такая встреча – это драка. Причем, не просто драка. Пьяная массовка, кем-то нанятая, устраивает провокации с жителями. Даже бросают дымовые шашки. Все это делается с той целью, чтобы сорвать мероприятие. Просто приходится защищать наших избирателей. В Краснодаре в конце июня были избиты три человека, представлявших кандидата КПРФ. Двое из них были госпитализированы. Девять человек были облиты зеленкой на официально заявленном пикете», - рассказал он.

«В ХМАО двух кандидатов в депутаты Думы забрали из домов сотрудники полиции. У них была изъята оргтехника и документы на выдвижение в кандидаты в депутаты-одномандатники», – рассказал Андрей Евгеньевич.

«Продолжается воровство агитационных материалов. Нередко коммерсанты отказываются предоставлять КПРФ рекламные площади. И власти ничего не хотят делать. Разводят руками и представители правоохранительных структур», - продолжил он.

«В этой избирательной кампании вновь использована грязная технология выдвижения кандидатов-двойников. Так, в Нижегородской области из 38 кандидатов-выдвиженцев по Нижегородской области 17 являются двойниками», - привел другой вопиющий факт юрист КПРФ.

Д.Г. Новиков: Мы настаиваем на том, чтобы правоохранительные органы активнее занимались расследованием выборных нарушений.

«Когда правоохранители заявляют, что они не могут найти изготовителей подложных газет, то это звучит довольно странно, - считает заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. – Газета – это не листовка, которую можно выпустить на любом принтере в самом захудалом офисе. Типографии должны работать на основании закона. Если была проведена оплата газеты, то правоохранительным органам это установить несложно. А если такие подложные газеты оплачивались черным налом, то это не только нарушение избирательного законодательства, но это еще и очень серьезное финансовое нарушение. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы правоохранительные органы активнее занимались такими расследованиями».

Алексей Брагин

Пресс-служба ЦК КПРФ