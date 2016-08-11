Поездка Г.А. Зюганова в Орел

На прошлой неделе состоялся рабочий визит Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в город Орел.

3 августа на границе Орловской области лидера коммунистов встретили губернатор Орловщины, коммунист В.В. Потомский и первый секретарь обкома КПРФ, депутат Государственной Думы В.Н. Иконников. Геннадий Андреевич рассказал, что прибыл на свою малую Родину, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 450-летию Орла. Он также отметил, что Орел славен не только воинской доблестью и промышленностью, но и является третьей литературной столицей России. С Орловской землей были связаны Иван Тургенев, Николай Лесков, Афанасий Фет, Леонид Андреев, Иван Бунин и другие выдающиеся поэты и писатели.

В тот же день Г.А. Зюганов принял участие в заседании Ученого Совета Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. В ходе торжественной части лидеру КПРФ вручили мантию почетного профессора ОГУ - за большие заслуги перед родным вузом.

На другой день программа оказалась не менее насыщенной. 4 августа Зюганов и сопровождающие его депутаты-коммунисты возложили цветы к памятнику В.И. Ленину, затем лидер КПРФ посетил митинг-концерт «Набат истории», где выступили юные орловские артисты и спортсмены. По окончании мероприятия состоялось возложение цветов к стеле Воинской славы.

Также лидер КПРФ и губернатор Орловской области В.В. Потомский вместе с депутатами-коммунистами совершили прогулку по одной из центральных улиц Орла – улице Ленина. Геннадий Андреевич рассказал, как, будучи вторым секретарем городского Комитета КПСС, под руководством первого секретаря А.П. Иванова занимался благоустройством города.

Во второй половине дня лидер КПРФ принял участие в торжественной встрече «Территория надежды», состоявшейся в Орловском городском центре культуры. В ходе праздничной церемонии Г.А. Зюганов вручил памятные знаки «450 лет городу Орлу» работникам культуры и искусства, а затем обратился к участникам встречи с приветственным словом.

«Самый большой почет для меня – быть уроженцем легендарной Орловской земли, – сказал лидер КПРФ. – Я 18 лет прожил и проработал в своем родном селе Мымрино Знаменского района. Это на границе Орловской, Калужской и Брянской областей. Я очень рад, что моя Орловщина сохранила все лучшее, что было в ее великой истории».

Отдельно остановился лидер коммунистов на героической роли города Орла в ходе Великой Отечественной войны, а также на быстром промышленном развитии города.

«В Орле, - рассказал Геннадий Андреевич, - во время войны от опорной застройки уцелел один дом, на котором завтра будет поднят красный флаг «За Родину! За Сталина!». Хочу процитировать слова писателя Константина Федина, который наступал вместе с нашими войсками: «Орел напоминает кладбище каменной крошки, надетое на кольцо полусгоревших деревянных слобод». Отец, вернувшись после двух лет госпиталей с фронта, проехал по центральной улице и не увидел ни одного уцелевшего дома. Но мы все возродили, восстановили. Мы в Орле создали лучшую в стране промышленность. Первый в стране завод управляющих вычислительных машин, на котором был самый молодой директор – Васильковский. Лучший в стране часовой завод, который производил шесть миллионов часов, причем миллион из них покупали немцы. Лучший завод научной аппаратуры, который по заказу Академии наук мог изготовить любой прибор. Здесь был лучший приборостроительный завод, оснащавший регулирующей аппаратурой все: от домашних холодильников до атомных станций и подводных лодок».

После торжественной части мероприятия состоялся концерт. На нем выступили детские и юношеские коллективы, а также исполнители из Орла и Орловской области, в том числе лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Торжественные мероприятия продолжались и на следующий день. 5 августа в сквере Танкистов на площади Мира состоялась церемония, посвященная освобождению Орла от немецко-фашистской оккупации. Орловцы ежегодно отмечают тот день, когда на единственно уцелевшем в Орле доме советскими бойцами был водружен красный флаг - символ борьбы и свободы. В этом году мероприятие совпало с юбилеем города.

В нем приняли участие ветераны войны и труда, руководители Орловской области и города Орла, представители общественных организаций, а также почетные гости. Среди них – Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.

Открыл митинг губернатор Орловской области, коммунист В.В. Потомский. Он поздравил орловчан с 73-й годовщиной освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков и с 450-летием Орла. В этот же день Г.А. Зюганов и сопровождающие его депутаты-коммунисты приняли участие в закладке Аллеи памяти, посвященной 450-летию Орла. Мероприятие прошло на улице Картукова: рядом со средней школой №50 были высажены 25 сибирских кедров.

Вечером же состоялось торжественное заседание и праздничный концерт «Орловский круг». Мероприятие было посвящено юбилею города Орла, горожан поздравили почетные гости праздника, в том числе и Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.