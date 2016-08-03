Закон о Детях войны





У властей есть все ресурсы и возможности для его принятия!

20 июля депутат Госдумы фракции КПРФ Владимир Родин посетил пансионат для ветеранов труда № 6 для вручения в торжественной обстановке 97 удостоверений «Дети войны» пожилым москвичам, решившим стать членами московского отделения этой общественной организации.

Пансионат был открыт в 1984 году для людей преклонного возраста, а также для инвалидов 1-й и 2-й групп, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Торжественную часть вручения удостоверений детям войны предварял замечательный документальный фильм о годах Великой Отечественной войны, главными героями которого были дети, пережившие все военные невзгоды и мучения наравне со взрослыми и воевавшими за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков.

В своей речи, обращенной к собравшимся, Владимир Родин сказал слова благодарности тем, кто принадлежит к поколению детей войны, кто, несмотря на столь юный возраст, выстоял благодаря несгибаемости и силе воли, а потом возрождал экономику страны и отстраивал заново разрушенные фашистами города.

«Мы ставим перед собой задачу объединения и напоминания о том, что есть такое замечательное поколение в стране, люди, которые достойны уважения, достойны дополнительного внимания со стороны государства. Наша фракция КПРФ вносила в Госдуму законопроект о детях войны, чтобы ваше поколение получило, прежде всего, статус, который предполагал бы льготы при получении лекарств, при оплате коммунальных услуг. Принятие нашего закона обошлось бы государству в 140 млрд. рублей, но нам «партия власти» говорит: денег нет, поэтому давайте повременим.

Но я хочу обратить внимание на то, что сейчас идет колоссальная реконструкция транспортных магистралей, и цена этих работ - 200 млрд. рублей. Получается, что стоимость федерального законопроекта о Детях войны в разы меньше, чем реконструкция московских дорог, перекладка плитки и бордюрного камня. Поэтому мы считаем, что у властей есть все ресурсы и возможности для принятия закона о детях войны.

Ваше вступление в организацию «Дети войны» означает поддержку его, и вы, таким образом, проявляете заботу не только о себе, но и о своих товарищах и ровесниках. А фракция КПРФ сделает всё, чтобы в новом созыве закон был обязательно принят».

После торжественной части для пожилых людей был организован концерт мастеров искусств, ветераны пансионата передали Владимиру Родину свои наказы и озвучили пожелания. В дар Владимиру Романовичу была передана «Книга памяти» - сборник биографических историй ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в пансионате.

В свою очередь, депутат-коммунист передал в библиотеку пансионата брошюры, рассказывающие о деятельности организации «Дети войны».