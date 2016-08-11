По горизонтали: 1. Бой с ней стал тренировкой у боксёров. 3. И птица, и фигура в синхронном плавании. 8. Дорога для велогонки. 9. Религия Мухаммеда Али. 10. Метательница диска, открывшая счёт победам советских спортсменов на Олимпийских играх. 13. Страна, принимавшая у себя XIX Олимпийские игры. 15. Советский и белорусский гимнаст, шестикратный чемпион Олимпийских игр 1992 года. 16. Московский спартаковец, олимпийский чемпион по футболу 1956 года. 20. Золотая «подвеска» олимпийского чемпиона. 21. Единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион по гандболу. 22. Великая советская гимнастка, обладательница 18 (9+5+4)) олимпийских медалей (на фото). 23. Техника ведения мяча футболистом. 24. Советский легкоатлет, единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (на фото). 26. Родной город для олимпийского чемпиона 1972 года в десятиборье Николая Авилова. 27. Главный претендент на победу. 28. Американский дискобол, победивший на четырех Олимпиадах подряд. 29. Самый титулованный итальянский прыгун в воду, трёхкратный олимпийский чемпион. 32. Наша олимпийская чемпионка 1972 года в командном первенстве по выездке (на фото). 35. Кругляш для настольного тенниса. 36. Французская футбольная команда. 37. Богиня победы, изображенная на олимпийской медали. 38. Способ держания спортивного снаряда.

По вертикали: 1. Чистая победа борца. 2. Фаза прыжка в воду с трамплина. 4. Предмет в художественной гимнастике. 5. Борьба в маваси. 6. Кто из спортсменов молот в полет отправляет? 7. Легкоатлетическое амплуа чемпиона московской Олимпиады Виктора Ращупкина. 11. Действие борца. 12. Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, знаменосец команды СССР на открытии ОИ 1968 и на закрытии ОИ 1964 и 1968 гг. (на фото). 14. Советский олимпийский чемпион 1960 года по велоспорту в индивидуальной групповой гонке на 175,38 км. 17. Олимпийская фехтовальщица. 18. Олимпийский чемпион 2008 года в индивидуальном конкуре Эрик Ламаз как житель страны Кленового Листа. 19. Российский шахматист, гроссмейстер. 25. Бросок в борьбе. 26. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, мать известного хоккеиста. 30. Советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. 31. Наш трёхкратный олимпийский чемпион по академической гребле на одиночке. 33. Великий вратарь в истории советского футбола, олимпийский чемпион 1956 года. 34. Прыжок в воду с вращением тела.