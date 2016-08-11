Требуем честных выборов!

Столичные коммунисты выступили в защиту Сергея Обухова и Вадима Соловьёва.

4 августа у здания Центральной избирательной комиссии, а затем у здания Администрации президента состоялись акции протеста против отказа в регистрации кандидатами в депутаты от КПРФ Сергея Обухова и Вадима Соловьёва. Их, секретарей ЦК КПРФ, действующих депутатов Госдумы, известных и уважаемых людей, не допускают к выборам под надуманными предлогами.

Собравшиеся держали в руках плакаты «Давление на коммунистов – позор власти», «Где у ЦИКа совесть?», «Памфиловой не верим», «Требуем восстановить регистрацию Обухова» и другие. Под окнами Центризбиркома и Администрации президента люди скандировали: «Позор!».

«Программа КПРФ понятна жителям, – заявил заместитель Председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин. – Нам верят! За нас пойдут голосовать, отсюда и вся грязь, и все провокации против нас. Наша цель – остановить механизм борьбы с кандидатами КПРФ за счёт административного давления исполнительной власти».

Рашкин также рассказал, что проблемы возникли не только у Обухова и Соловьева. По всей стране – поддельные газеты, нападения на наших агитаторов, грязь против кандидатов. «В Нижегородской области, например, выдвинуто 17 человек, сменивших фамилию-имя-отчество, чтобы дублировать кандидатов КПРФ. За месяц до выборов они меняют паспорта, и ЦИК их регистрирует», – возмутился Рашкин.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин добавил, что ему известны факты агитации кандидатами от «Единой России» в рабочих коллективах. «В рабочее время сотрудники вынуждены выслушивать агитацию», – с возмущением сказал он.

«Обновление Центральной избирательной комиссии происходило под лозунгом честных выборов, – напомнил собравшимся депутат Госдумы от КПРФ Александр Потапов. – Если эти выборы честные, то какие же тогда нечестные?! Сколько будет продолжаться избирательное беззаконие в нашей стране под вывеской честных выборов? Мне уже сейчас приходит информация о том, что уже определяют участки, куда автобусы будут подвозить одних и тех же людей для голосования».

Депутат фракции КПРФ в Госдуме Владимир Родин заявил, что надеется на рассмотрение вопроса о регистрации Сергея Обухова и Вадима Соловьёва по существу. «Я думаю, что это будет хорошим основанием для того, чтобы мы могли сказать, что предстоящие выборы готовятся в открытой обстановке, честно», – заявил он.

По итогам акций участники приняли заявление «Требуем честных выборов», которое будет направлено в Центризбирком и Администрацию президента. В нём, в частности, говорится: «Мы настаиваем на пересмотре решения ЦИК. Мы – против административного произвола, попыток снятия с выборов секретарей ЦК КПРФ Сергея Обухова и Вадима Соловьёва. Требуем наведения элементарного порядка на выборах: кандидаты КПРФ Обухов и Соловьёв должны быть в избирательных бюллетенях! Требуем честных выборов не на словах, а на деле!»

Московские коммунисты планируют пикетировать ЦИК и администрацию президента каждый день.

Коммунисты Москвы, как и обещали, начали ежедневное пикетирование Центральной избирательной комиссии. Они выступают в поддержку секретаря ЦК КПРФ, члена Президиума ЦК КПРФ Сергея Обухова, которого ЦИК по надуманной причине исключил из списка кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ. Первыми серию одиночных пикетов провели коммунисты Бауманского райкома столицы. Они потребовали от ЦИК прекратить правовой произвол и включить Обухова в список.