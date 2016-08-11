Семнадцать витков «Орла»

55 лет прошло с тех дней, когда Герман Степанович Титов на корабле « Восток-2» вслед за Юрием Алексеевичем Гагариным совершил космический полёт. 6-7 августа 1961 года он сделал 17 оборотов вокруг земного шара. Герман Титов провёл испытания системы ручного управления космическим кораблём, осуществлял маневрирование, выполнил ряд других экспериментов.

Самочувствие первого космонавта Юрия Гагарина во время его космического полета было хорошим. Но он летал всего полтора часа в течение одного витка. Испытательные полеты с собаками на борту показывали, что уже после третьего витка вокруг Земли они теряли бодрость, испытывали сильный стресс, отказывались есть, замедлялась реакция. Именно по этой причине полет Гагарина было решено ограничить одним витков. Но второй пилотируемый полет решили сделать более продолжительным.

Мнения были разные. Коллектив врачей и медиков ВВС во главе с В.И.Яздовским настаивал на полете в течение трех витков, или четырех с половиной часов. Они опасались, что более длительное влияние факторов космической среды и двукратное испытание перегрузок при старте и посадке могут тяжело отразиться на здоровье космонавта. В то же время, коллектив конструкторов и сам Сергей Королев настаивали на суточном космическом полете.

Идею о трехвитковом полете отклонили из-за законов баллистики — за три витка орбита снижения и посадки оказывалась над густонаселенными районами европейской части СССР, и это могло серьезно затруднить поиски космонавта. А за сутки Земля успевала вновь повернуться к кораблю заданным районом посадки в Поволжье. Главным же аргументом стало стремление значительно пополнить знания о влиянии суточного пребывания в космосе на организм человека. Было также решено, что космонавт не будет принимать участия в управлении кораблем, и выполнит только ряд операций по управлению в ручном режиме. Наконец, решающим доводом стало то, что в готовности к старту был только один корабль «Восток», и использовать его следовало с максимальной отдачей. Специалисты ОКБ-1 даже подготовили корабль к недельному полету.

20 мая 1961 г. решение о суточном космическом полете было окончательно принято. Космонавту было разрешено опробовать ручное управление, и использовать его в случае досрочного возвращения на Землю. В мае-августе к предполетной подготовке были допущены космонавты ВВС: Г.С. Титов, А.Г. Николаев, В.Ф. Быковский, П.Р. Попович и Г.Г. Нелюбов. По итогам тренировок и сдачи экзаменов Государственная комиссия утвердила в должности пилота-космонавта корабля «Восток-2» старшего лейтенанта Германа Степановича Титова. Именно он ранее на равных прошел путь к первому космическому полету наравне с Юрием Гагариным и был его дублером. Дублером Г.С. Титова был утвержден космонавт А.Г. Николаев. Гагарин, находившийся в это время с визитом в Канаде, прислал Титову напутственную телеграмму.

6 августа в 08:59 по московскому времени ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-2» и космонавтом Г.С.Титовым на борту успешно стартовала с космодрома Байконур. В расчетное время корабль был выведен на околоземную орбиту. В качестве позывного Титов выбрал «Орел». В отличие от гагаринского корабля, «Восток-2» имел ряд улучшений: доработана связь, установлена улучшенная телесистема, дополнены системы телеметрии.

Уже на первом витке Титов впервые опробовал ручное управление. Он управлял кораблем вручную, выполняя стабилизацию положения и ориентацию. Все остальное время Титов фотографировал Землю на фотокамеру и следил за работой бортовых систем. На втором витке Титов включил кинокамеру «Конвас» и выполнил видеосъемку поверхности Земли. На третьем витке Титов впервые плотно пообедал на орбите. В его меню входили: концентрированный суп-пюре, хлеб, мясной и печеночный паштеты, черносмородиновый сок. На шестом витке Титов впервые воспользовался ассенизационным устройством (космическим туалетом), а также выполнил ряд простых физических упражнений. Наконец, Титов стал первым человеком, которому удалось поспать в космосе. При этом Титов из-за усталости и нараставшего недомогания проспал больше положенного, и не на шутку напугал специалистов на Земле, не выйдя в расчетное время на связь.

В течение всего полета Титов сообщал на Землю и записывал на магнитофон свои физические ощущения — его не отпускали позывы тошноты, появилась боль при движении глазами, головокружение. Так Титов стал первым человеком, испытавшим на себе КБД — космическую болезнь движения, она же космический аналог «морской болезни». С ней неизбежно сталкиваются все космонавты, впервые попавшие в космос. Благодаря первым впечатлениям Титова, ученые и врачи в будущем разработали профилактику КБД.

Совершив в сутки семнадцать витков вокруг Земли, 7 августа Титов успешно соориентировал «Восток-2» на посадку. Приземление сопровождалось уже привычной неполадкой, типичной для кораблей «Восток» — не произошло своевременного разделения приборного отсека и спускаемого аппарата с космонавтом. На высоте 7 км Титов штатно катапультировался из корабля. При этом спускаемый аппарат приземлился в полусотне метров от железной дороги, а сам Титов на парашюте — всего в десяти метрах от неё. Посадка состоялась в Саратовской области, недалеко от села Красный Кут.

Длительность космического полета Германа Титова составила 1 сутки 1 час. Как и Юрий Гагарин, после возвращения на Землю Герман Титов был торжественно встречен руководством страны и Коммунистической партии в Москве. За проявленные мужество и героизм Герману Титову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал вторым летчиком-космонавтом СССР и самым молодым человеком, побывавшим в космосе — в момент старта Титову было 25 лет.

Главным итогом полета Германа Титова стало подтверждение того, что человек способен жить и работать в космосе в течение длительного времени. Советский Союз вновь продемонстрировал всему миру свое техническое превосходство в освоении космического пространства.

Судьба Германа Титова сложилась успешно. Он много лет продолжал служить на благо отечественной авиации и космонавтики, стал генерал-полковником ВВС. После развала СССР Герман Титов занялся общественно-политической деятельностью, до конца жизни оставался членом Коммунистической партии, входил в состав ЦК КПРФ и был депутатом фракции КПРФ в Государственной Думе. Умер Герман Титов 20 сентября 2000 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

(По материалам сайте www.msk.kprf.ru)