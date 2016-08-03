28 июня 2016 года Правительство Москвы определило к сносу во внесудебном порядке 107 торговых и иных социально значимых построек, расположенных в различных административных округах города Москвы. Несмотря на многочисленные протесты предпринимателей и профессиональных юристов, Правительство Москвы планирует уже в ближайшее время повторить неконституционную акцию, получившую название «ночи длинных ковшей». По некоторым данным, в новом списке будет куда больше объектов.

Ещё после первой волны сноса фракция КПРФ в Госдуме направила в Конституционный Суд России обращение с требованием признать антиконституционной норму Гражданского кодекса о внесудебном сносе объектов, признанных самостроем.

28 июля коммунисты вместе с предпринимателями и организацией «Правозащита» провели акцию «Длинные ковши СТОП».

«Вот представьте себе, – сказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин, – человек получил разрешение на строительство, усилил его решением суда. А какой-то чиновник одним росчерком пера может это снести. Не было проведено переговоров, не были урегулированы вопросы, связанные с компенсацией. Это дикость, таких законов нет даже в Африке!»

Депутат заверил, что не даст спокойно творить беззаконие, и пообещал довести позицию собравшихся до высших органов власти.

«Когда мэрия заявила о необходимости снести палатки, тут же, благодаря общественному вмешательству, удалось добиться от департамента транспорта (Ликсутова) заявления, что этим людям будут предоставлены свободные площади в вестибюлях метро, новых торговых центрах. Ничего этого не произошло», – рассказал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

«Ранее Гражданский кодекс не предусматривал самостоятельный принудительный снос по тем объектам, у которых установлен собственник. Собянин заявил, что были выданы «липовые бумажки» на собственность. Так, пожалуйста, положите на стол список уголовных дел по чиновникам, которые эти бумажки выдали. Вот с этого и начинайте, а потом присылайте бульдозеры и экскаваторы для сноса, – возмутился Клычков. – Я призываю Собянина определить стоимость объектов, обратиться в суд и выплатить компенсацию, иначе вы не будете иметь ни малого, ни среднего бизнеса, ни уважения граждан».

Валерий Рашкин рассказал, что вся фракция КПРФ в Госдуме в полном составе проголосовала против поправок в Гражданский кодекс, которые позволяют без суда сносить здания, однако этого оказалось недостаточно, закон был принять большинством – «Единой Россией».

«Если я, например, захочу построить здесь какое-то здание, привезу рабочих, – продолжил Рашкин, – через 15 минут здесь будет полиция. Любое строительство в Москве происходит с разрешения исполнительной власти».

«Свидетельства о собственности, выданные ещё при СССР или при Лужкове, не признаются современными московскими властями, и в этом основная проблема, – рассказал координатор «Общества синих ведёрок» Пётр Шкуматов. – У власти нет никакой преемственности по обязательствам. Подобная же ситуация произошла с гаражами. У людей бессрочное свидетельство собственности на гаражи, а им говорят: это свидетельство было выдано в Советском Союзе, а мы не знаем, что такое Советский Союз, мы живём в России. Люди не знают, что делать с таким беспределом. Их ни во что не ставят. Мы стараемся жить по законам, но видим, что те люди, которые призваны отстаивать наши законные права и интересы, преследуют какие-то свои цели».

Совершенно парадоксальная ситуация сложилась у предпринимателя Марии Афоничевой. Её объект построили городские власти в качестве компенсации за строение, которое располагалось на Кутузовском проспекте и попало в зону строительства Третьего транспортного кольца.

«Все документы по объекту – проекты, разрешения – у города есть, – рассказала предприниматель. – Город ведь сам его строил, и когда передавал его нам, не считал его самовольно построенным объектом. Каким он был в 2000-м году, таким и остался, мы ничего не изменили ни на сантиметр». Афоничева выиграла Верховный Суд, доказав, что её объект – законный. И уже после этого её строение было включено в список объектов самовольной постройки.

Представляющий интересы собственников юрист Гай Дилбарян поблагодарил всех, кто помогает им в этой ситуации, однако отметил: «Никакого понимания на уровне мэра у нас нет». Дилбарян заявил, что надеется на положительное решение Конституционного Суда.

Резолюция, принятая по итогам акции, будет направлена Президенту, а также в Государственную Думу, Совет Федерации.

Надежда Веселова