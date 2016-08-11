Строить в зоне санитарной охраны?

27 июля в Общественной палате Российской Федерации прошли слушания, продиктованные угрозой экологической катастрофы вследствие застройки таких природных территорий, как Рублёво-Успенское, Рублёво-Архангельское и Ильинское-Усово. В ходе слушаний были обсуждены правовые вопросы, связанные с водоохраной, культурным наследием. Была дана оценка безрассудной градостроительной политике, ведущей к трагическим последствиям, как в экологическом, так и в социальном плане.

На вопросы собравшихся отвечали представители исполнительной власти и надзорных органов, таких, как Мосводоканал и Роспотребнадзор.

Проблема неконтролируемой застройки возникла давно, но если раньше она была настоящим бедствием лишь для «старой» Москвы, то сейчас она шагнула и за пределы МКАД. Уникальным природным зонам угрожает полное уничтожение. «Эти земли могли быть включены в территорию планируемого национального парка в западном Подмосковье, которому мы дали в свое время название «Московия», - рассказал собравшимся эколог Антон Хлынов. Проект был практически готов, но из-за усилий градостроительного лобби Московская область не согласовала документ, который активно разрабатывался и был представлен Минприроды России в 2013-2014 году».

Вместо создания национального парка на землях присоединенной к Москве территории Рублево-Архангельское может начаться строительство высотных зданий до 130 метров высотой. А это чревато печальными последствиями. «Если городская застройка развернется, то множество редких для Подмосковья животных и растений погибнет», - уверены местные жители.

К экологической проблеме добавляется и социальная. Дело в том, что в пойме Москвы-реки находится Рублевская водозаборная станция. На протяжении многих лет здесь запрещалось строительство даже хозяйственных построек, тем более что почва в пойме крайне ненадежная и топкая. Территория затапливается, иногда случаются обильные половодья, которые подступают к селам на высоком берегу, а пойму затапливают полностью.

Активисты уверены, что строительство в подобном месте не может быть законно. «Это не соответствует интересам ни Москвы, ни Московской области. Территория Рублево-Архангельское входит в зону санитарной охраны. Любое строительство там запрещено действующим законодательством», - заявил координатор движения «Мортонграду.нет» Георгий Пархоменко.

Сомнительными считают собравшиеся и тезис застройщика, что строительство необходимо для развития региона и обусловлено экономически. «Московский регион давно исчерпал свою градостроительную емкость, целесообразно было бы сосредоточиться на других задачах экономического развития, а их достаточно, - напоминает Хлынов. Альтернатива есть, и она может быть связана не только с созданием охраняемой природной территории. Я думаю, что сохранившиеся земли сельхозназначения, которые в советские годы успешно кормили часть Московского региона, успешно можно было бы и сейчас использовать в интересах сельского хозяйства. И та продукция, которая там будет производиться - свежая, экологически чистая - будет пользоваться спросом в Москве и прилегающих поселках московской агломерации».

Мнение экологов полностью разделил председатель правления Института современного развития, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Юргенс: «Каждому понятно, что застройка незаконная. Мы полностью против того плана застройки, который у нас сейчас на столе», - подытожил он.

От лица жителей посёлка Рублево высказалась представитель местной инициативной группы Татьяна Максимова. Она рассказала о конкретных нарушениях закона на месте готовящейся стройки в Рублево-Архангельском: «На этапе проекта не произведены экологические экспертизы, нарушены нормы безопасности. Кроме того, проект не содержит сведений о зонах затопления, они не занесены в кадастр. Многоэтажные постройки в подобных зонах с такими нарушениями планировать невозможно. Это явное нарушение законодательства».

По итогам слушаний была сформирована рабочая группа. Все предложения и замечания, поступившие на ее рассмотрение, будут учтены и в течение двух недель войдут в итоговую резолюцию.