В Москве был задержан кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов

5 августа в Москве был задержан кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ Денис Парфенов.

По приглашению трудового коллектива Новокосинского автобусно-троллейбусного парка (филиал ГУП «Мосгортранс») Парфенов и два представителя Независимого профсоюза работников автотранспорта приехали отстаивать трудовые права водителя, к которому собирались применить несправедливые санкции. На проходной пускать их отказались. Кандидат в депутаты вызвал наряд полиции, который вместо того, чтобы обеспечить ему и представителям профсоюза проход на предприятие, задержал их самих. Коммунист и его товарищи ничего не нарушали: предприятие не является режимным объектом.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Родин обратился в ГУВД Москвы и пообщался с помощником замначальника ГУВД по Москве Вячеслава Козлова, который пообещал оперативно решить проблему. Однако после этого Парфенова и его товарищей неожиданно повезли в суд. Напомним, кандидат в депутаты обладает особым статусом, и для суда над ним требуются санкции прокуратуры, коих получено не было.

В связи с окончанием рабочего дня суд был перенесен на понедельник, и тогда коммуниста повезли обратно в ОВД Новокосино, где потребовали подписать согласие прийти в суд 8 августа. Сделать это Парфенов отказался. В настоящее время он и представители профсоюза находятся на свободе.

Депутат Госдумы Владимир Родин уже оправил телеграммы в Центризбирком, ГУВД Москвы и президенту с требованием прекратить правовой беспредел.

Первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что произошедшее — «еще один случай административного давления на коммунистов, которое мы наблюдаем по всей стране». Он заверил, что коммунисты не дадут себя запугать.