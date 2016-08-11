Жителей Коньково обманули. Точечная застройка продолжается

Ни для кого не секрет, что, несмотря на многократные заявления высокопоставленных чиновников, точечная уплотнительная застройка идёт в Москве полным ходом!

Значительная часть зданий АТС, принадлежавших ранее МГТС, оказались в руках компании «ЛидерИнвест», входящей в «АФК-СИСТЕМУ».

Типичная схема незаконного продвижения проекта застройки такова: после фальсификации публичных слушаний пытаются утвердить ГПЗУ с изменением разрешенного использования земельного участка.

Затем - строительство, вопреки нормативам и потребностям микрорайона, вопреки всему, но приносящее сиюминутной доход.

Доход не государству, а инвестору, незаконно получившему земельный участок.

Один из адресов в ЮЗАО, где цинично реализуется эта противозаконная схема: Коньково, ул. Академика Капицы 32А. Именно здесь компания «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» планирует снос здания АТС и строительство многоэтажного жилого дома премиум-класса на недопустимо близком расстоянии от четырех соседних домов, территории школы, детских садов и прогулочной аллеи. Планируемое строительство грубо ломает сложившуюся инфраструктуру микрорайона. Стройка перекроет для большинства жителей основную подъездную дорогу квартала. Четыре дома подвергнутся угрозе разрушения, так как участок, предполагаемый к застройке, находится в зоне подтоплений. И это даже не говоря о неизбежных нарушениях противопожарной безопасности!

Неужели возможна незаконная точечная застройка лишь потому, что инвестор хочет немедленно получить сверхприбыль?

Жители микрорайона на прошедших в декабре 2015 года публичных слушания категорически высказались против проекта ГПЗУ. Но мнение жителей грубо проигнорировали, фальсифицировав результаты. Масштабы фальсификации поражают! Инициативой группой было просмотрено 6150 подписей, учтенных как голоса за ГПЗУ. Было выявлено, что лишь около 100 из них поданы жителями микрорайона. Имеются неоспоримые факты, доказывающие, что голоса за ГПЗУ собирались незаконным образом, под обманным предлогом, с предоставлением гражданам неполной и недостоверной информации.

Муниципальные депутаты поддержали жителей и единогласно приняли резолюцию против ГПЗУ. Комиссия на рассмотрении вынесла отрицательное решение по ГПЗУ, чему имеются доказательства, но через три недели оно «превратилось» в положительное.

Жители обращались с просьбами не допустить точечную застройку в разные инстанции, просили реконструировать существующее здание и использовать его как Физкультурно-оздоровительный комплекс, так как в микрорайоне нет ни одного ФОКа.

От нас отделываются отписками, попустительствуя протаскиванию того же ГПЗУ, но «приукрашенного». Нам не понятно, что творится в Коньково, в ЮЗАО, во всей Москве! Почему продолжается незаконная точечная застройка? Кому выгодна война жителей с властью и нужен рост социальной напряженности? Точно не жителям! Мы против вырубки наших парков и бульваров, против дальнейшего бессмысленного уничтожения города ради сверхприбылей кучки олигархов и попустительствующих им чиновников!