Конфликт на улице Кравченко

В Москве никого не удивишь незаконными и наглыми действиями застройщиков. Наверное, нет в столице района, где бы ни наблюдался конфликт интересов жителей и тех, кто решил использовать якобы свободную землю в целях наживы.

Одна из многочисленных конфликтных ситуаций возникла на юго-западе Москвы, на улице Кравченко. О ней жители домов по улице Кравченко сообщили депутату Госдумы В.Р.Родину.

В своем обращении они указали, что территория детской спортивной площадки (ул. Кравченко вл. 16) предоставляется в аренду ЖСК для строительства на ней кооперативного дома с подземным гаражом и ФОКом. Детская площадка – спортивная с хоккейной коробкой – востребована всем районом.

Жители окрестных домов и всего квартала проводят в этом дворе досуг, отдыхают, гуляют с детьми, занимаются спортом. Здесь с 1970 г. находится единственная на весь квартал, открытая для общественного доступа, оборудованная хоккейная коробка, на которой летом играют в футбол и в баскетбол. На каток приходят дети и подростки со всего квартала, тренируется школьная (от ГБУ «Ломоносовец») и взрослая («Ломоносовские барсы») хоккейные команды, занимается секция керлинга, занимаются спортом студенты и аспиранты двух общежитий МГУ, находящихся напротив.

Жители бьют тревогу: в результате положительного решения о строительстве семнадцатиэтажного дома, помимо уничтожения востребованной, активно посещаемой дворовой территории с детской площадкой и хоккейной коробкой, будут вырублено около 100 деревьев, жители трех домов лишатся солнечного света, на улице Кравченко увеличатся автомобильные пробки, рядом с жилыми домами увеличится количество автомобилей, возрастёт нагрузка на социально-бытовую инфраструктуру квартала, на технико-коммуникационные сети, изменится архитектурный облик улицы.

Отправлено коллективное письмо в мэрию, в Департамент градостроительной политики, в префектуру и управу с 2500 подписями жителей района, студентов и аспирантов МГУ с требованиями не допустить уплотнительную застройку и остановить уничтожение детской спортивной площадки. Префектура ЮЗАО сообщила, что «по многочисленным обращениям» 75 членов ЖСК территория двора будет застроена, спортивная площадка будет перенесена в неизвестном направлении, жителям предложено взамен ходить гулять на другие внутридворовые территории и пользоваться платным ФОКом.

Также было заявлено, что строительство дома предусмотрено в рамках комплексной реконструкции. Но Постановление Правительства Москвы от 31.10.2012 г. № 611-ПП признало утратившим силу постановление от 18.12.2001 № 1130ПП, по которому осуществлялась комплексная реконструкция квартала 18, действие инвестиционного контракта прекратили на выполненном объеме работ. И строительство данного дома не входило в этот контракт.

Жители пишут о том, что они продолжают жить в некомфортных помещениях, в «хрущобах», а их еще лишают жизненного общественного пространства. «На данный момент наши дома не включены ни в какую программу по сносу, они включены в программу по капитальному ремонту на 2015-2044 г.», - сообщили они депутату.

Запланированное строительство вызывает однозначно негативную реакцию подавляющего большинства жителей квартала, способствует росту социальной напряженности. Жители теряют доверие к представителям власти, которые проводят агрессивную градостроительную политику, направленную против них. Они выступают категорически против застройки и переноса площадки на другое место.

Уплотнительная застройка загоняет жителей в каменные джунгли, лишает возможности не только заниматься спортом в шаговой доступности от дома, но и гулять с детьми на свежем воздухе. Подростки квартала вечерами играют здесь в хоккей. Студенты двух общежитий МГУ, поставившие свои подписи в защиту площадки, постоянно занимаются здесь спортом.

Дворовые территории, обеспечивающие здоровье население и создающие условия для развития детей, должны быть под особой охраной государства – считают жители домов по улице Кравченко.