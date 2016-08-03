ВОССТАНОВИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ!

Обращение участников Всероссийского совета работников агропромышленного комплекса.

Наши предки всегда были хозяевами на своей земле. Земля-Кормилица была для них наивысшей ценностью. Их основным стремлением было сохранить и преумножить её богатства, передать их потомкам. Советская власть помогла крестьянам продолжить лучшие исконные традиции. Воплощая в жизнь сталинский план преобразования природы, осваивая целинные и залежные земли, развивая науку и промышленность, они добились беспрецедентных успехов. Их трудом была создана прочная основа продовольственной безопасности великой державы.

С уничтожением советской власти во главу угла были насильственно поставлены частные интересы горстки эксплуататоров. Навязывая хищнические подходы к освоению ресурсов и пренебрегая законами природы, олигархический класс принялся истощать и загрязнять почву, застраивать сельскохозяйственные земли. Человек труда, крестьянин стал заложником чужих алчных интересов. В угоду зарубежным экономикам подорвана продовольственная безопасность России.

Сегодня село деградирует. По основным показателям оно оказалось отброшенным на десятки, а то и на сотни лет назад. Продолжается снижение поголовья крупного рогатого скота. Уменьшается производство мяса и молока. Урожаи овощей и плодово-ягодных культур не удовлетворяют спрос населения.

Несмотря на кризисные явления в агропромышленном секторе, не создаются условия для ускоренного развития сельского хозяйства. Оно не получает доступных кредитов. Энерговооруженность отрасли постоянно снижается. Отсутствует система первичного семеноводства и питомниководства, выращивания племенного молодняка. Наконец, на селе не решаются социальные и кадровые проблемы.

К чему это привело, ощущает на себе каждый житель страны. Имея огромный потенциал развития сельского хозяйства и богатейшие биоресурсы, Россия завозит половину продуктов питания из-за рубежа. При этом цены на продовольственные товары только за последний год выросли в среднем на 40%, а по таким позициям, как рис, сахар, гречневая крупа и другие – в разы больше.

Этому пора положить конец! Разрушительная аграрная политика должна быть решительно изменена в соответствии с принципами устойчивого развития. Её необходимо поставить на рельсы рационального, научно обоснованного природопользования. Крестьянин должен вновь стать хозяином на своей земле. Это является нашей важнейшей целью!

Для решения проблемы продовольственной безопасности Всероссийский Совет работников агропромышленного комплекса предлагает Программу восстановления АПК. Наша стратегия включает десять шагов, десять приоритетных мер и решений, способных кардинальным образом улучшить ситуацию в сельском хозяйстве России.

1. Обеспечить агропромышленному комплексу достаточное государственное финансирование, налоговые преференции и льготы.

2. Укрепить материально-техническую базу АПК.

3. Решить проблему кадрового обеспечения отрасли.

4. Восстановить и в дальнейшем сохранять плодородие почв.

5. Обеспечить население качественным отечественным продовольствием.

6. Сделать продовольственный рынок страны доступным для крестьян, искоренив паучью сеть перекупщиков.

7. Возродить аграрную науку.

8. Воплотить в жизнь Программу социального развития села.

9. Вернуться к рациональной лесной политике.

10. Создать законодательную базу для успешной реализации программы возрождения АПК.

Эффективность предлагаемой модели подтверждает деятельность таких предприятий, как агрохолдинг «Звениговский» в Марий Эл, ЗАО «Совхоз имени Ленина», ОАО «Емельяновка», ОАО «Дашковка», ФГУП «Пойма» в Подмосковье, СПК «Усольский свинокомплекс» в Иркутской области, колхоз «Терновский» на Ставрополье и ряд других. Такие предприятия заслужили полное право называться «островками социализма». Из года в год они демонстрируют высокие результаты и продолжают развиваться даже в условиях экономического кризиса.

Программа КПРФ по подъёму российского села гарантирует быстрое и эффективное решение самых сложных вопросов развития российского агропромышленного комплекса. Она способна вывести отечественную продукцию на самый высокий конкурентный уровень и восстановить продовольственную безопасность страны.

Всероссийский Совет работников агропромышленного комплекса обращается ко всем труженикам села, ко всем гражданам нашей страны с призывом поддержать программу КПРФ. Её реализация – единственный путь спасения отечественного сельского хозяйства. Только на основе наших программных положений российское село сможет быстро возродиться и стать гордостью нашей Отчизны!

Социально-экономическое развитие села – залог продовольственной безопасности и независимости России!