Памяти Ираиды Ивановны Чикиной

15 июля 2016 ушла из жизни Ираида Ивановна Чикина, участница Великой Отечественной войны, связист, приборостроитель, коммунист, патриот.

Она родилась 30 октября 1924 года в городе Борисоглебске Воронежской области. Школу окончила в 1942 году и добровольцем ушла на фронт. После обучения радиоделу в селе Чертовицкое Воронежской области она в составе радиороты 126-го отдельного полка связи 60-й Армии была отправлена на фронт.

Ираида Ивановна участвовала в Курской битве, в освобождении Польши, закончила войну в Чехословакии, участвуя в операции по освобождению Праги. В 1943 году она вступила в Коммунистическую партию. И своему выбору идеологии никогда не изменяла. Она была награждена Медалью за отвагу в 1944 году и Орденом Красной звезды в 1945-м.

После войны Ираида Ивановна поступила в Московский институт связи, после окончания которого работала в профильных организациях. У нее был прекрасный муж, вместе с которым она вырастила двух дочерей. С 1956 по 1991 год она работала в НИИ Приборостроения Авиационной промышленности. По отзывам коллег, была отличным специалистом, способным решать сложные технические задачи, общественницей, секретарем партийной ячейки. Задания, связанные с теорией и обеспечением надежности и контроля разработок института, выполняла с максимальной отдачей сил, знаний и энергии, постоянно училась сама и учила работать других.

Ираида Ивановна до конца своей жизни была патриотом своей Родины, настоящим, убежденным коммунистом. Искренняя и беззаветная преданность коммунистической партии не оставляла ее никогда.

Даже после выхода на пенсию она продолжала деятельно и энергично участвовать в партийной жизни, в ветеранской работе. Ираида Ивановна долгое время была ответственной за работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, координировала ее, сама часто бывала в школах района, проводила Уроки мужества, встречи и беседы с учениками, со многими из которых у нее сложились теплые отношения.

Ее честность, скромность, отзывчивость, порядочность вызывали уважение всех, с кем она работала и общалась. В последние годы ее партийная деятельность была связана с первичным отделением КПРФ Северное Медведково Кировского местного отделения. Ираида Ивановна награждена орденом КПРФ «Партийная доблесть», имела большой авторитет в городском отделении КПРФ. Память об Ираиде Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.

МГК КПРФ,

Комитет Кировского местного отделения КПРФ г. Москвы