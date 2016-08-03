Электронное обозрение газеты МГК КПРФ
—» » » Памяти Ираиды Ивановны Чикиной
Расширенный поиск

Памяти Ираиды Ивановны Чикиной

Памяти Ираиды Ивановны Чикиной15 июля 2016 ушла из жизни Ираида Ивановна Чикина, участница Великой Отечественной войны, связист, приборостроитель, коммунист, патриот.

Она родилась 30 октября 1924 года в городе Борисоглебске Воронежской области. Школу окончила в 1942 году и добровольцем ушла на фронт. После обучения радиоделу в селе Чертовицкое Воронежской области она в составе радиороты 126-го отдельного полка связи 60-й Армии была отправлена на фронт.

Ираида Ивановна участвовала в Курской битве, в освобождении Польши, закончила войну в Чехословакии, участвуя в операции по освобождению Праги. В 1943 году она вступила в Коммунистическую партию. И своему выбору идеологии никогда не изменяла. Она была награждена Медалью за отвагу в 1944 году и Орденом Красной звезды в 1945-м.

После войны Ираида Ивановна поступила в Московский институт связи, после окончания которого работала в профильных организациях. У нее был прекрасный муж, вместе с которым она вырастила двух дочерей. С 1956 по 1991 год она работала в НИИ Приборостроения Авиационной промышленности. По отзывам коллег, была отличным специалистом, способным решать сложные технические задачи, общественницей, секретарем партийной ячейки. Задания, связанные с теорией и обеспечением надежности и контроля разработок института, выполняла с максимальной отдачей сил, знаний и энергии, постоянно училась сама и учила работать других.

Ираида Ивановна до конца своей жизни была патриотом своей Родины, настоящим, убежденным коммунистом. Искренняя и беззаветная преданность коммунистической партии не оставляла ее никогда.

Даже после выхода на пенсию она продолжала деятельно и энергично участвовать в партийной жизни, в ветеранской работе. Ираида Ивановна долгое время была ответственной за работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, координировала ее, сама часто бывала в школах района, проводила Уроки мужества, встречи и беседы с учениками, со многими из которых у нее сложились теплые отношения.

Ее честность, скромность, отзывчивость, порядочность вызывали уважение всех, с кем она работала и общалась. В последние годы ее партийная деятельность была связана с первичным отделением КПРФ Северное Медведково Кировского местного отделения. Ираида Ивановна награждена орденом КПРФ «Партийная доблесть», имела большой авторитет в городском отделении КПРФ. Память об Ираиде Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.

МГК КПРФ,

Комитет Кировского местного отделения КПРФ г. Москвы

Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0
Читать другие новости по теме:
Самое читаемое
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Архив новостей
Ключевые слова
Посещаемость