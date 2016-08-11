Бибирево. Встреча с жителями

3 августа состоялись три встречи депутата Мосгордумы фракции КПРФ Николая Зубрилина и кандидата в депутаты Госдумы, секретаря МГК КПРФ Дениса Парфёнова с населением района Бибирево.

На встречах речь шла о том, что в Москве уже второй год подряд проводится инициированная парламентским большинством Госдумы — фракцией «Единая Россия» — реформа здравоохранения. Цель реформы - якобы его «оптимизация и улучшение обслуживания населения». Результаты такой реформы видны уже сейчас: сокращено 28 больниц, уволено более 18000 медиков, среднее время ожидания очереди пациентом увеличилось в несколько раз. «Необходимо остановить эту губительную реформу, пока здравоохранение не окончательно разрушено!», — заметил на одной из встреч Николай Зубрилин.

Затем выступил Денис Парфёнов. Наиболее важной проблемой он считает поборы на капитальный ремонт. Они несправедливы и бессмысленны, так как в них не учитывается разница между старыми домами и новостройками; капремонт до сих пор не проведён там, где платежи были собраны ещё в советское время (ФЗ «О приватизации жилья»); экономически никак не обоснован размер тарифа 15 рублей за квадратный метр. Парфенов также напомнил, что с 2017 года будет введён ещё один побор — налог на недвижимое имущество физических лиц, которое рассчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья, которая выше инвентаризационной. Выплаты возрастут примерно в пять раз, повышать их будут постепенно в течение пяти лет по 20% в год. Также одной из напастей для москвичей он назвал строительство ТПУ — транспортно-пересадочных узлов, которые на самом деле являются «торгово-парковочными». Их появление ухудшит транспортную ситуацию, так как создаст дополнительные точки притяжения у станций метро. Подобное ТПУ планируется построить возле станции метро «Отрадное». Депутат Мосгордумы фракции КПРФ Николай Зубрилин неоднократно направлял депутатские запросы по этому вопросу. Первичное отделение КПРФ р-на Отрадное совместно с инициативными группами жителей собрало более трёх тысяч подписей против строительства ТПУ в центре района.

Во время встреч поступило много наказов депутату. В частности, жители дома №11 по улице Конёнкова недовольны тем, что внутридворовый проезд превратили в проезжую дорогу, где проходит сквозное движение. От москвичей, проживающих на ул. Мурановской, д. 6, поступили жалобы на плохое уличное освещение во дворах. Жители с улицы Пришвина, д. 21 жалуются на антисанитарию - от открытых мусорных контейнеров постоянно идёт неприятный запах.

Депутат Мосгордумы на основании наказов сформирует запросы в органы исполнительной власти для принятия соответствующих мер для решения всех возникших вопросов.

Пресс-служба Кировского МО КПРФ г. Москвы