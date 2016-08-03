Социальное и экономическое развитие села как залог продовольственной безопасности и независимости страны

26 июля на базе народного предприятия «Звениговское» Республики Марий Эл состоялся Всероссийский Совет работников агропромышленного комплекса. В мероприятии принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

На площади Г.А. Зюганова и участников аграрного форума встретили задорными танцами и песнями артисты из Республики Марий Эл и других Республик Поволжья.

Возле памятников В.И. Ленину и И.В. Сталину, расположенных рядом с административным зданием мясокомбината «Звениговский» и СПК «Звениговский», Г.А. Зюганов вручил партийные билеты семи молодым коммунистам.

Затем состоялась экскурсия по СПК «Звениговский» и мясокомбинату «Звениговский».

По возвращении с экскурсии лидер российских коммунистов и участники аграрного форума возложили цветы к памятникам В.И. Ленину и И.В. Сталину и осмотрели образцы сельскохозяйственной техники.

После возложения состоялась пресс-конференция Г.А. Зюганова, в которой также приняли участие заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН В.И. Кашин, член ЦК КПРФ, первый секретарь Марийского рескома КПРФ, Председатель объединения «Звениговский» И.И. Казанков и другие товарищи.

Г.А. Зюганов рассказал о целях аграрного форума и поделился своими впечатлениями о народном предприятии.

«На этом форуме изложены все основные идеи нашей программы. Мы особое внимание придаем развитию реального сектора производства: промышленности, транспорту, сельскому хозяйству», – рассказал лидер российских коммунистов.

«Народное объединение «Звениговское», – продолжил Г.А. Зюганов, – является одним из уникальных предприятий не только в нашей стране, но и в Европе. Это чемпион по выпуску лучшей продукции. Это комплексное предприятие, которое производит все виды работ: от поля и переработки до прилавка. Предприятие имеет уникальную социальную базу. Оно заботится обо всех тружениках, ветеранах и детях. Мы сегодня имели возможность посмотреть, как функционирует это предприятие».

«Я здесь уже не в первый раз. В 1990 году это было вполне преуспевающее хозяйство. В нем выращивалось 16 тысяч голов свиней. Сегодня здесь выращивают 193 тысячи голов свиней. Производство увеличено в 12 раз! Последние 8-10 лет предприятие находилось в условиях жесточайшего кризиса. Но даже в эти годы хозяйство удвоило объем своего производства. А в целом оно нарастило объем производства в 25 раз. Средняя зарплата на селе 10-12 тысяч рублей, максимум – 15 тысяч рублей. Здесь средняя зарплата равна почти 40 тысячам рублей», – с восхищением отметил Геннадий Андреевич.

«В этом хозяйстве, – рассказал лидер КПРФ, – выпускают продукцию по советским стандартам. Каждый из работающих имеет возможность купить по советской цене (1 рубль за килограмм) 9 килограммов мясопродуктов на месяц и обеспечить себя, свою семью и близких прекрасным продовольствием. Здесь великолепный состав работающих. И молодежи очень много, и людей с большим опытом. Все дорожат и гордятся своей работой. В это хозяйство бегут из города. И бегут довольно интенсивно. В очереди стоят, чтобы устроиться сюда на работу».

«Поговорите с людьми, – призвал лидер КПРФ. – Вы всюду увидите открытые, симпатичные, приятные лица. Они с удовольствием ведут беседу. Здесь царит атмосфера товарищества, справедливости, дружбы».

О своих впечатлениях о работе народного объединения «Звениговское» рассказал заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН В.И. Кашин: «Это пример, как надо хозяйствовать... Правительство сегодня заявляет, что село является благодатной площадкой для инвестиций. А мы на примере этого хозяйства видим, что субсидии составили 2 млн. рублей, а предприятие дало государству налогов – 1 млрд. Такая государственная поддержка – имитация помощи. Это просто цинизм. Они заявляют, что они субсидируют, а на самом деле «выгребают», – выразил возмущение В.И. Кашин.

Чтобы село развивалось, надо минимум десять-двенадцать процентов тратить от расходной части бюджета. Сейчас тратят меньше полутора процентов.

На пресс-конференции прозвучали и другие выступления.

После пресс-конференции состоялось торжественное открытие Всероссийского Совета работников агропромышленного комплекса. Его открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

На обсуждение Совета была вынесена тема: «Социальное и экономическое развитие села как залог продовольственной безопасности и независимости страны». В работе Совета приняли участие около 1,5 тысяч человек из 50 субъектов РФ.

С докладом выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН В.И. Кашин, с содокладом – член ЦК КПРФ, Председатель народного объединения «Звениговский» И.И. Казанков.

В.И. Кашин предложил десять шагов к продовольственной безопасности:

1. Обеспечить АПК достойным финансированием, налоговыми преференциями и льготами.

2. Укрепление материально-технической базы.

3. Решить проблему кадрового обеспечение АПК.

4. Восстановить и сохранить плодородие почв.

5. Обеспечение населения качественным продовольствием.

6. Обеспечение доступности рынка.

7. Возрождение аграрной науки.

8. Воплотить в жизнь Программу социального развития села.

9. Направить на обеспечение продовольственной безопасности богатства нашего леса.

10. Законодательное обеспечение изложенных выше мер и решений.

«Я убежден, что представленная Программа при вашей поддержке станет той основой, которая обеспечит быстрое и эффективное решение самых сложных вопросов развития российского агропромышленного комплекса, выведет нашу отечественную продукцию на самый высокий конкурентный уровень и тем самым определит динамику восстановления продовольственной безопасности страны», – сказал Владимир Иванович.

В заключительном слове форума лидер КПРФ Г.А. Зюганов сказал:

«Мы собрались в очень ответственное и крайне сложное время. Системный кризис лихорадит всю планету. В яму этого кризиса провалилось более двухсот государств. К сожалению, наша Российская Федерация оказалась в тяжелейшем положении, как в ходе кризиса, так и в результате всевозможных санкций. Но я уверен, что мы справимся с этими проблемами. Такие санкции были и в прошлые годы. Но каждый раз наша держава выбиралась из них более сплоченной, более умудренной и более сильной. Преодолеем и в этот раз».

«Вопрос агропромышленного комплекса и развития реального сектора производства, поддержка народных предприятий для нас являются ключевыми. Мы эти вопросы вынесли на большой Совет. Народное объединение «Звениговское» демонстрирует уникальную устойчивость и потрясающие возможности. Вы сумели добиться лучших результатов, как в Российской Федерации, так и в Европе».

«Любая власть, прежде всего, должна заботиться о безопасности своих граждан. Безопасность начинается с продовольственной безопасности. Чтобы человек жил, ему нужна пища, одежда и жилище», - отметил лидер КПРФ.

В ходе своего выступления Геннадий Андреевич изложил основные положения предвыборной программы КПРФ. «От позиции каждого из нас сегодня будет зависеть успех страны, – подчеркнул далее Геннадий Андреевич. - Выборы в сентябре – это все равно, что июнь 1941 года и август 1991 года.

Поделился своими впечатлениями и директор совхоза имени Ленина Московской области П.Н. Грудинин: «Без государственной поддержки так или иначе мы все обречены на неудачу. Главная поддержка государства должна направляться на повышение доходности сельхозпроизводства. Либо через дотации, либо через повышение покупательной способности населения».

«Продать качественную продукцию населению, у которого снижаются доходы, становится все сложнее. Поэтому задачей государства, как и в Советском Союзе, должно стать повышение материального благосостояния граждан. Нужно повышать пенсии и зарплаты. И тогда эта качественная продукция будет востребована, и тогда появится доход у таких предприятий. Те, кто производит качественную продукцию, уже начинают проигрывать конкуренцию пальмовому маслу или соевым сосискам», - отметил П.Н. Грудинин.

По итогам форума участники Всероссийского Совета работников агропромышленного комплекса приняли обращение к Федеральным органам власти Российской Федерации: «Восстановить продовольственную безопасность страны». Была также поддержана отраслевая программа КПРФ «Десять шагов к обеспечению продовольственной безопасности страны».

На этом Форум завершил свою работу.

Н.Г Зубрилин,

депутат Мосгордумы фракции КПРФ,

П.С. Звягинцев,

к.э.н., вед. науч. сотр. ИЭ РАН